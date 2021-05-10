До добра не доведет: пять признаков гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать

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Человеческие гормоны отвечают за поддержание баланса в организме. Причем как эмоционального, так и физического. И при расстройствах могут возникать абсолютно разные симптомы, на которые непременно нужно обращать внимание и при первых проявлениях обращаться к специалисту. «Вечерняя Москва» узнала, какие признаки и изменения в организме сигнализируют о гормональном дисбалансе и почему игнорировать их нельзя.

Никакая диета не поможет

По словам врача-эндокринолога Ирины Милоновой можно выделить пять основных признаков физического состояния при нарушении гормонального баланса. Итак, первым из них является увеличение веса:

— Главной отличительной чертой набора веса при гормональных нарушениях считается увеличение объемов даже при активной физической нагрузке. Скажем, если раньше вы могли отказаться от сладкого или мучного и теряли калории без упражнений, то при гормональном дисбалансе вы даже с диетой и физической активностью не потеряете и грамма.

Правда, такие предварительные выводы допустимы при отсутствии других недугов: гиподинамии или пищевой зависимости.

— Некоторые даже пытаются практиковать сухое и влажное голодание, однако даже при таком раскладе, — говорит Милонова, — вес уходит очень тяжело, а возвращается молниеносно.

Такие «странности» организма как раз и возникают на фоне гормонального дисбаланса.

Женское и мужское

Вторым косвенным признаком проблемы является нарушение менструального цикла у женщин и возникновение эректильной дисфункции у представителей сильного пола:

— Здесь стоит учесть, что на менструальный цикл, кроме гормонального фона, ничего не влияет: ни акклиматизация, ни активная половая жизнь или ее отсутствие, ни рождение ребенка, ни контрацептивы или физические нагрузки. Более того, нужно следить за следующими основными вещами. Это регулярность цикла, то есть до 40 лет месячные не могут идти через одно и то же количество дней. Второе — это количество дней. Если у вас в 14 лет кровотечение шло три–четыре дня, то и в 44 года этот период должен совпадать.

Стоит также обратить внимание на скудность выделений. Если всегда «текло как из ведра», а теперь лишь пара пятен появляется, — это повод наведаться к врачу.

Также должно насторожить отсутствие болезненности цикла, если сам процесс всегда сопровождался болью, а теперь ее нет, то, судя по всему, возникли какие-то проблемы.

Проблемы с сердцем

Как заметила эндокринолог, не менее опасным симптомом гормонального нарушения считается тахикардия:

— Это учащенное сердцебиение, которое возникает только при проблемах с функцией щитовидной железы. Поэтому, если вы вдруг слышите биение собственного сердца, чего не должно быть, впору задуматься о походе к врачу. Иначе игнорирование этой проблемы до добра не доведет.

Эксперт отметила, что не стоит путать тахикардию с аритмией, которая возникает при нарушении нормальной частоты или последовательности сердечных сокращений.

Органы-рабы

Доброкачественное образование — еще одна беда, которая появляется при гормональных проблемах:

— В человеческом организме имеются органы-рабы, их так называют не для того, чтобы оскорбить, а потому, что они напрямую зависят от функции щитовидной железы и гипофиза. К ним относят: паращитовидные железы, молочные железы, надпочечники, слизистую желудка, желчный пузырь, печень, яичники, саму матку, цервикальный канал и уретральный канал — это нижняя треть мочеиспускательного канала.

И если возникает какая-то проблема или скрытый сбой в этих органах, то это признак гормональных перемен не в лучшую сторону.

— Например, в молочных железах может появиться диффузная фиброзно-кистозная мастопатия или дуктэктазия, при которой расширяются млечные протоки и из молочной железы выходят черные, коричневые, серые или зеленые выделения. Некоторые женщины ошибочно считают, что у них онкология, — сказала врач.

Образование полипов в желудке и в желчном пузыре или появление кисты в печени — это тоже признаки гормонального сбоя.

Красные пятна

Следующий симптом — это высыпания. Стоит учесть, что прыщи, появляющиеся из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, носят единичный характер.

— А вот если есть проблема с гормонами, то сыпь появляется на коже лица. И неважно, на каком участке: лобной части, височной или под подбородком, — заметила Милонова.

Сыпь может появиться также на верхней поверхности плечевого пояса или задней поверхности плеча, а также на задней поверхности бедер. Редко она появляется на груди, но именно такая «география» сыпи характерна при проблемах с щитовидной железой.

Облысение

Выпадение волос — это частый и последний симптом, указывающий на явную проблему с гормональным балансом.

— Чтобы вам было понятно: волосы могут выпадать по разным причинам. Они вообще в норме должны выпадать, например, при мытье головы. Но нужно учитывать, что волос не должно оставаться на подушке после сна, на расческе после ее применения, на резинке, когда вы ее снимаете. Если же мы говорим о проблеме с гормонами, — продолжила врач, — то волосы в таком случае выпадают и уже не растут из-за низкого уровня ферритина,

Кроме того, волосы изменяются по своей структуре, может появиться седина.

Эксперт заключила: если какой-либо из перечисленных косвенных признаков физического нарушения состояния организма вы у себя обнаружили, лучше лишний раз посетить эндокринолога или терапевта, чтобы обследоваться и вовремя начать лечение.

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