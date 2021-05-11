Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Богослужения на Ураза-байрам пройдут в Соборной мечети без прихожан
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Богослужения на Ураза-байрам пройдут в Соборной мечети без прихожан

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Выползов переулок, 7Карта всех событий

Мусульмане 13 мая отметят праздник Ураза-байрам. Верующим столицы рекомендуют отпраздновать его дома из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что праздничное богослужение проведут только в Московской соборной мечети без участия верующих. Массовые коллективные мероприятия проходить не будут.

Трансляции богослужений в прямом эфире проведут на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» откроется в Музее Востока.

Читайте также: Рамадан — месяц объединения и щедрости

мечетьпраздникИслам
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Все мнения
О проекте