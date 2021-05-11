Богослужения на Ураза-байрам пройдут в Соборной мечети без прихожан

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Выползов переулок, 7 Карта всех событий

Мусульмане 13 мая отметят праздник Ураза-байрам. Верующим столицы рекомендуют отпраздновать его дома из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что праздничное богослужение проведут только в Московской соборной мечети без участия верующих. Массовые коллективные мероприятия проходить не будут.

Трансляции богослужений в прямом эфире проведут на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» откроется в Музее Востока.

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