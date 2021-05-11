«Климат колбасит»: ученый рассказал, когда в Подмосковье начнется грибной сезон

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Первая волна грибного сезона в Московской области, скорее всего, начнется в конце мая — начале июня. Все будет зависеть от погоды, рассказал «Вечерней Москве» председатель Союза грибников России, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— В последние 10 лет сезон начинается по-разному, поскольку каждый год по-своему аномальный. Климат колбасит, наблюдается общее потепление. Опять-таки, где грибов будет больше, зависит от того, как распределятся осадки, какие леса будут сухие, какие мокрые. Грибы будут искать там, где суше. Но пока точно назвать места невозможно, — отметил эксперт.

Тем не менее какие-то грибы можно найти уже сейчас. Правда, из съедобных, говорит Вишневский, доступен только строчок гигантский. Он растет в любых точках Подмосковья, где есть березняк или любой лес с участием березы, резюмировал ученый.

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