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Эксперт объяснил, чем опасна плесень на стенах
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Эксперт объяснил, чем опасна плесень на стенах

Татьяна Плотникова

Общество

Появление плесени на стенах жилых помещений грозит их обитателям ухудшением здоровья. Об этом рассказал инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков.

Специалист пояснил, что плесень является скоплением микроскопических грибов разных видов, причем некоторые из них обладают патогенным действием.

Особую опасность плесень представляет для лиц с хроническими заболеваниями, недавно перенесших операцию, имеющих ослабленный иммунитет или принимающих антибиотики. Эти люди рискуют заразиться микозами — болезнями, которые вызывают патогенные грибки.

Кроме того, споры плесени аллергенны, а проживание в зараженных плесенью помещениях способно привести к развитию аллергии, предупредил эксперт.

Единственный верный способ навсегда избавиться от плесени — победить сырость. Также Дьяков посоветовал в интервью радио Sputnik использовать специальные препараты для борьбы с грибком на стенах.

Ранее стало известно, что врачи в Индии отметили учащение случаев грибковой инфекции на фоне COVID-19.

Читайте также: Грибок легких: какую опасность таит в себе плесень

заболеваниясоветы экспертовгрибок
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