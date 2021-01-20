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Грибок легких: какую опасность таит в себе плесень
Фото: pixabay.com

Грибок легких: какую опасность таит в себе плесень

Рафаэль Залян

Здоровье

Плесневые грибки могут вызвать серьезные хронические заболевания в виде астмы и грибкового бронхита. Об этом заявил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук и специалист РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, любые грибковые образования очень вредны для человека, поскольку они обладают высокой аллергенностью относительно дыхательных путей:

— Плесневые грибки вызывают кашель, насморк, возникает явление аллергического поражения дыхательный путей, что может перерасти в астму. Постепенно плесень распространяется в организме и поражает внутренние органы, дыхательные пути. А это уже говорит о наличии генерализованной грибковой инфекции.

Болезнь, по словам медика, сопровождается подъемом температуры, изменением дыхания в легких, нарушением иных функций организма. Такие болезни, как правило, лечат антибактериальными средствами, чтобы недуг не перерос в опасную фазу — хроническую.

— Если человек своевременно не обращается к врачу, у него могут появиться астма или грибковый бронхит, — добавил эксперт.

Врач предупреждает, что самая опасная разновидность плесневого грибка — это черная плесень:

— Ее еще называют токсичной плесенью, поскольку она высвобождает микотоксины. Микотоксины — это токсичные вещества, которые продуцирует грибок.

Карабиненко предупредил, что плесень любит влагу и появляется в тех помещениях, где не контролируют уровень влажности.

— Проверяйте регулярно комнаты в доме на наличие плесени, особенно ванную. Используйте вытяжные вентиляторы в помещениях, где они установлены, — отметил медик.

Эксперт призвал избавиться от старых книг, газет и предметов, которые могут заплесневеть, если намокнут.

Еще одним опасным последствием попадания грибка в организм может стать грибковая пневмония. Опасность этой болезни заключается в том, что она протекает бессимптомно. Несмотря на это, болезнь можно распознать по следующим признакам: тянущая боль в груди, сухой кашель; мигрень, болевые ощущения в мышцах; повышенное потоотделение в ночное время и интоксикация.

Выявить болезнь также можно с помощью лабораторных исследований, анализа крови, рентгенографии, компьютерной терапии и мазков.

В зависимости от тяжести протекания болезни врач подбирает необходимый план лечения. По словам собеседника «ВМ», грибковую пневмонию лечат антимикотическими медикаментами, антибактериальными средствами, фолиевой кислотой и комплексом поливитаминнов.

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