«Облизать или съесть»: врач рассказал о болезнях, переносимых тараканами

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Таракан может передать коронавирус только в том случае, если человек решится его облизать. А вот получить другие не менее опасные болезни от живучего насекомого намного проще. Об этом рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Роспотребнадзор предупредил москвичей о нашествии тараканов в феврале. В ведомстве посоветовали заблокировать вентиляции сетками, чтобы закрыть насекомым путь от соседей.

— Строго говоря, переносить коронавирус тараканы не способны. Насекомые вообще не были отмечены в качестве переносчиков этого заболевания, — напомнил врач. — Понятно, что в квартирах болеющих людей ковид может быть и на полу, и на поверхностях из-за кашля, чихания, и теоретически таракан способен «подобрать» вирус и пронести его на себе. Но, для того чтобы навредить человеку, ковид должен быть активным, на поверхностях же чаще всего находится уже «мертвый» вирус. Кроме того, концентрация должна быть довольно высокой. А еще коронавирус должен попасть именно на слизистую — маловероятно, что кто-то захочет съесть насекомое. С точки зрения получения заболевания потребуется буквально облизать таракана, и даже в таком случае вероятность передачи вируса довольно невысока.

Кондрахин подытожил, что тараканы практически не способны переносить вирусы, а вот бактерии, по его словам, легко. И нередко именно болезни, вызванные этими бактериями, приводят к крайне тяжелым последствиям:

— Почему вообще мы пытаемся избавиться от этого насекомого? Не потому, что кому-то оно кажется несимпатичным, а из-за того, что, ползая везде, на своих лапах и шкуре тараканы перетаскивают большое количество микроорганизмов. Именно в этом и заключается самая большая опасность. Они могут вызывать дизентерию — это ведь тоже бактерия, сальмонеллез, бактериальную пневмонию. Описаны случаи передачи таким путем даже менингита — смертельно опасного заболевания. Кроме того, поскольку, как мы уже поняли, тараканы ползают везде, они могут переносить даже грибковые инфекции, гельминтов.

Самым распространенным последствием присутствия опасного насекомого в доме, как отметил врач, является тяжелая аллергия, избавиться от которой невозможно, пока тараканы не покинут квартиру:

— Реакции возникают на хитин, экскременты, чешуйки насекомого. Это мелкодисперсная чужеродная ткань, которая, попадая в воздух, легко поднимается наверх, где ее и вдыхает человек.

Самим насекомым, кстати, переносимые ими заболевания совершенно не вредят, так что рассчитывать на сатисфакцию здесь не стоит, сказал врач:

— Во-первых, бактерии находятся на поверхности таракана, а не внутри него. Во-вторых, как правило, эти болезни опасны только для млекопитающих, имеющих постоянную температуру тела, вроде человека, кошки или собаки. Избавиться от неприятного соседа тоже довольно непросто: тараканы быстро приспосабливаются к отравляющим веществам, так что выгнать их из квартиры бывает практически невозможно. Мало того что они могут наградить людей инфекцией, так еще и инфекцию эту они способны разнести по дому своими колониями.

Последняя опасность тараканов, о которой стоит знать, — это то, что насекомое легко может заползти в ухо человека. Кондрахин описал случай своего пациента, который рассказывал, что ощущение было такое, будто в голове кто-то скребется.

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