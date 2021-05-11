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Ассоциация менеджеров продлевает сроки подачи заявок на участие в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
Фото: Топ-1000 российских менеджеров

Ассоциация менеджеров продлевает сроки подачи заявок на участие в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Эвелина Василькова

Афиша

По ряду причин, включая нерабочие дни в мае и обеспечение оптимальной возможности участия в рейтинге руководителей ведущих российских и зарубежных компаний с разными рабочими графиками, Ассоциация менеджеров продлевает прием заявок на участие в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» до 31 мая.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

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