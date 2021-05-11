Анастасия Решетова показала поклонникам часы за 16 миллионов

Фото: instagram/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова в разделе Stories в Instagram-аккаунте показала подписчикам часы за 16 миллионов рублей.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати выложила фотографию, где продемонстрировала фанатам часы марки Audemars Piguet Royal Oak стоимостью 16 миллионов рублей.

На данный момент Решетова отдыхает в Дубае, где она в одном из дорогих бутиков как раз пополнила свою коллекцию часов.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Поклонники до сих пор гадают, с кем же звезда поехала на отдых. Среди предположений фанаты выдвигают мысль о новом возлюбленном из ОАЭ, благодаря которому у нее появился интерес к поездке в Дубай и арабской культуре.

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