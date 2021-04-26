«Как смена пола»: Солнцев назвал Решетову арабской бабой после принятия ислама

Фото: instagram/volkonskaya.reshetova

Российский блогер и шоумен Рустам Солнцев раскритиковал бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову за то, что та якобы стала мусульманкой.

— Решетова ударилась в арабистику. Она теперь арабская баба. Вполне себе светская женщина, которая появляется на всех приемах третьего разряда, грудь, Тимати... И тут она становится арабской бабой. Дело не в том, что кто-то мусульманин или нет. Зачем быть карикатурной арабской бабой? — спросил Солнцев.

По его словам, такое действие Решетовой кажется странным. Он считает, что «это как смена пола». Об этом он заявил в эфире своего шоу.

Ранее Решетова спровоцировала слухи о смене имени и религии.

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