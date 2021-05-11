Образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант»: участвуем вместе!

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте и получить пароль для входа, на указанный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами: зайти на сайт диктанта; через QR-код на плакатах.

Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

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