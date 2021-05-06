Победителям диктанта вручили космические часы

Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин вручает диплом и точную копию часов, которые были у Юрия Гагарина во время его легендарного полета, студенту Московского государственного образовательного комплекса Антону Журавлеву, который занял 1-е место во Всероссийском космическом диктанте / Фото: АГН Москва

В центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ наградили победителей Всероссийского космического диктанта. «Вечерняя Москва» пообщалась с конкурсантами.

Несмотря на то что мероприятие проводится уже в третий раз, в этом году космический диктант впервые получил статус всероссийского.

— В год 60-летия первого полета человека в космос диктант носит символический характер не только для ВДНХ, но и для всей нашей большой страны. Особенно приятно, что главной площадкой Всероссийского космического диктанта стал центр «Космонавтики и авиации» на главной российской выставке. Ведь этот музейный комплекс мирового уровня посвящен отечественной истории освоения космоса, — отметил летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтики и авиации» и автор диктанта Федор Юрчихин.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина также ранее отметила, что это один из самых популярных технических музеев города.

Что касается самого диктанта, то его задания формировались на основе многочисленных вопросов, которые задают ребята экскурсоводам в центре «Космонавтики и авиации».

— Поэтому мы точно понимали и интерес ребят к определенным темам, и некоторые пробелы в их знаниях, — рассказал Юрчихин.

В итоге программа диктанта была разделена на несколько частей. Участникам предстояло ответить на вопросы об основоположниках космонавтики, тех, кто стоял у истоков теоретических изысканий, вспомнить необычные и интересные факты биографии «Совета главных» — шести выдающихся личностей, стоявших у истоков отечественной науки о космосе. Также участники вспомнили значимые даты, связанные с освоением космического пространства, и ответили на многие другие вопросы.

Задания для 210 участников диктанта были сложные, но интересные.

— Вы знаете, даже для меня в теме космонавтики есть белые пятна,— сказал он. — Недавно я принимал участие в одной игре, где был такой вопрос: «Герман Титов перед полетом, проходя апробацию питания, отказался от одного из соков и попросил его заменить. Назовите, что это был за сок». Я этого факта не знал. И мне не стыдно в этом признаться. Я просто вычислил правильный ответ — лимонный сок заменили на напиток из черной смородины.

Первое место на конкурсе занял студент из Москвы Антон Журавлев.

СПРАВКА

Первый космический диктант в центре «Космонавтики и авиации» состоялся 12 апреля 2019 года. В прошлом году участники написали диктант онлайн. А в этом году площадка диктанта собрала 210 человек. К прямой трансляции из центра «Космонавтики и авиации» подключились также другие города страны.

— Некоторые сложности на конкурсе у меня были с датами, но я справился, — говорит Феликс Оганесян, получивший приз за второе место. А Анастасия Мелкомукова, занявшая третье место, отмечает, что диктант позволил ей проверить свои знания. Победителей наградили дипломами и подарками.

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