Новые стандарты строительства жилья представили в Московской области

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новые стандарты строительства жилых домов в Московской области были представлены во время оперативного совещания под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства жилищной политики.

— Цель стандартов — внедрение новых подходов к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, созданию комфортной внутридворовой среды, которая будет отвечать современным запросам жителей Подмосковья, — объяснила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

По ее словам, стандарты состоят из нескольких главных разделов, включающих в себя планировочные решения подъездов, жилых и нежилых помещений; проектирование фасадов и благоустройство; отделку квартир и мест общего пользования; работу с инженерными и иными системами. Все стандарты применимы ко всем объектам, находящимся в стадии проектирования.

Проверять исполнения требований стандартов будут во время этапов проведения экспертизы проектно-сметной документации, рассмотрения проекта архитектурной комиссией, согласования архитектурного облика здания, а также до того, как будет выдано разрешение на строительство, отмечает «Радио 1».

Например, стандарт «Безбарьерная среда» предполагает, что вход в подъезд будет оборудован с учетом удобства всех групп населения, в том числе и маломобильных граждан. В свою очередь стандарт «Комфорт и чистота» обозначает соблюдение порядка в местах общественного пользования в жилом многоквартирном доме, а также организацию раздельного сбора мусора. Кроме того, в зданиях не будут размещать мусоропроводы. Для этого создадут специальные места, где будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.

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