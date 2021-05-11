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Эксперт назвала способ выявить рак крови на ранней стадии
Фото: Максим Аносов

Эксперт назвала способ выявить рак крови на ранней стадии

Анастасия Прохорова

Здоровье

Российский гематолог Юлия Ненашева назвала способ выявить рак крови на ранней стадии. Об этом она рассказала 5-tv.

По словам специалиста, на онкологию иногда указывает высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Также заболевание на ранней стадии можно выявить по измерению уровня гемоглобина.

— Высокий уровень гемоглобина и эритроцитов — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача, — объяснила гематолог.

Ненашева считает, что слишком низкий уровень лейкоцитов может также быть признаком рака крови, а точнее «показателем онкогематологического заболевания». Однако эксперт предупредила, что у каждого из пациентов все индивидуально, и посоветовала регулярно проходить медицинские обследования.

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