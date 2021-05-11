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Эксперт по туризму посоветовал обратить внимание на бутик- и мини-отели
Фото: pixabay.com

Эксперт по туризму посоветовал обратить внимание на бутик- и мини-отели

Елена Фролова

Туризм

Россияне все активнее планируют свой отдых с приближением лета. В связи с эпидемиологической обстановкой многие зарубежные направления пока закрыты. Поэтому большинство граждан собираются отправиться на отечественные курорты. Например, в Краснодарском крае с июня по конец августа ожидается свыше десяти миллионов гостей.

Для сравнения в 2020 году регион посетили более шести миллионов человек. По мнению специалистов Ассоциации туроператоров России на российских курортах ощущается недостаток хороших отелей. Как можно решить данную проблему, рассказал генеральный директор национальной системы бронирования отелей Дмитрий Алиферка.

— В основном под «хорошими» понимаются четырех- и пятизвездочные отели. Более низкий сегмент в две-три «звезды» забывается. Хотя они также являются неплохими, а по цене стоят намного дешевле. На мой взгляд, можно рассматривать и эти варианты, так как, действительно, и среди них есть очень хорошие гостиницы, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время значительно вырос спрос на бутик-отели. В основном эти варианты не получают высшую классификацию звездности, так как там не представлены бассейн, SPA и так далее. Однако они представляют собой неплохой номерной фонд, отмечает телеканал «МИР 24». Помимо этого, по словам спикера, есть мини-отели и хостелы, которые пользуются спросом у туристов в городах-миллионниках.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Где бюджетно отдохнуть этим летом и когда бронировать путевки

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