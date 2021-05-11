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Врач рассказал о продуктах, которые вызывают панкреатит
Фото: pixabay.com

Врач рассказал о продуктах, которые вызывают панкреатит

Анастасия Прохорова

Здоровье

Врач-хирург назвал продукты, которые могут способствовать развитию панкреатита. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы избежать панкреатита, уверены специалисты, нужно соблюдать простые правила: следует не употреблять определенные продукты в больших количествах.

По словам заведующего отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрея Колотильщикова, большой вред поджелудочной железе причиняют газированные, алкогольные напитки и жирная пища. Также на этот орган может сильно повлиять количество съеденных продуктов и выпитых напитков.

— Не переедать и не перепивать. Очень много людей поступает, которые злоупотребляли алкоголем длительно. Основное в профилактике — это режим: часто, дробно, маленькими порциями, не голодая. Голодовки ничего, кроме вреда, организму не прибавят, — рассказал специалист.

Врач посоветовал отдать предпочтение нежирным продуктам, например курице, индейке или рыбе. Эти продукты, по его совету,лучше запекать, варить или готовить на пару.

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