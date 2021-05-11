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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу
Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Иван Юминов

Спорт

«Манчестер Сити» удалось досрочно стать чемпионом Англии по футболу. Команда опережает своего соседа по городу «Манчестер Юнайтед» на 10 очков, притом что осталось сыграть всего три матча.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы побеждали в сезонах-2017/18 и 2018/19.

«Горожанам» удалось обогнать «Челси» по количеству побед в чемпионате. Теперь по этому показателю команда равняется с «Астон Виллой» — у нее тоже семь чемпионств в Англии.

«Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Челси» 29 мая.

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