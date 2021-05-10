Московский «Спартак» вышел на второе место после победы над «Химками» в матче РПЛ

Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

Московский ФК «Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России по футболу. Матч между командами в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:1.

Встреча проходила в Москве на домашнем стадионе «Спартака». Счет на 27-й минуте матча открыл футболист гостей Максим Глушенков. А уже через десять минут после этого он оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку. В составе красно-белых отличились Александр Соболев (55-я минута) и Джордан Ларссон (89-я).

Таким образом «Спартак» вышел на второе место в таблице, набрав 56 очков. «Химки» с 44 очками расположились на восьмой строчке рейтинга.

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