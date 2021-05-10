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Состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы объявят 11 мая
Фото:Twitter / Официальный аккаунт сборной России по футболу

Состав сборной России по футболу для подготовки к чемпионату Европы объявят 11 мая

Виктория Родимкина

Спорт

Тренерский штаб сборной России по футболу во вторник, 11 мая, озвучит список игроков, которые будут задействованы в подготовке к чемпионату Европы. Об этом говорится в Twitter-аккаунте сборной в понедельник, 10 мая.

— Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая, — отметили в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах. Игры запланированы с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе российские футболисты сыграют с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Челси» сыграет с другим английским клубом «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

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