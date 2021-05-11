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Ралли-марафон «Дакар» стартует 2 января 2022 года
Фото: Официальный сайт марафона «Шелковый путь»

Ралли-марафон «Дакар» стартует 2 января 2022 года

Анастасия Прохорова

Спорт

Ралли-рейд «Дакар» начнется 2 января 2022 года. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу марафона.

Гонка «Дакар» запланирована на 2022 год, с 2 по 14 января. Она вновь будет проходить по территории Саудовской Аравии. Грузовики начнут маршрут от Хаиля, а закончат в Джидде. «Дакар» в 2022 году состоится уже в 44-й раз.

Знаменитый ралли-марафон проводится с 1978 года. В прошлом году победителем в зачете грузовиков традиционно стала российская команда «КамАЗ-мастер», которая с 1996 года одерживала победу в рейде 16 раз.

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