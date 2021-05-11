«Попытка давления»: Аршавин назвал причины скандалов с бывшими женами
Бывший футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Андрей Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт» рассказал об отношениях с бывшими женами — Юлией Барановской и Алисой Казьминой. По его словам, девушки раздували связанные со спортсменом скандалы для достижения собственных целей.
Аршавин считает, что за счет скандалов Барановская подготовила почву для старта карьеры.
— Во втором случае (брак с Алисой Казьминой — Прим. «ВМ»), скорее всего, тоже по большому счету попытка давления на меня за счет общественности, — отметил бывший футболист.
Также Аршавин признался, что если бы его вторая супруга вернула якобы похищенные у него деньги, то он продолжил бы жить с ней.
Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна. С Казьминой Аршавин расстался почти три года назад. У них есть общая дочь Есения.
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