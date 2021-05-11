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«Попытка давления»: Аршавин назвал причины скандалов с бывшими женами
Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

«Попытка давления»: Аршавин назвал причины скандалов с бывшими женами

Кирилл Николаев

Звезды

Бывший футболист «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Андрей Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт» рассказал об отношениях с бывшими женами — Юлией Барановской и Алисой Казьминой. По его словам, девушки раздували связанные со спортсменом скандалы для достижения собственных целей.

Аршавин считает, что за счет скандалов Барановская подготовила почву для старта карьеры.

— Во втором случае (брак с Алисой Казьминой — Прим. «ВМ»), скорее всего, тоже по большому счету попытка давления на меня за счет общественности, — отметил бывший футболист.

Также Аршавин признался, что если бы его вторая супруга вернула якобы похищенные у него деньги, то он продолжил бы жить с ней.

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна. С Казьминой Аршавин расстался почти три года назад. У них есть общая дочь Есения.

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