Муж Ксении Бородиной подогрел слухи о разводе супругов

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Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров заинтриговал поклонников, опубликовав странное видео на своей странице в Instagram.

Ролик начинается с рассказала о жаре в Дубае. После монтажной склейки Омаров оказывается то в Москве, то в душном торговом центре ОАЭ. В финале видео блогер оказался у столичного ЗАГСа с паспортом и свидетельством в руках, при этом на фоне звучала трагичная музыка.

Поклонники пары активно обсуждают слухи об их предстоящем разводе. По их мнению, этот ролик только подогрел слухи о кризисе в отношениях супругов.

«Развод?», «Нет, только не разводитесь пожалуйста», «Это прикол или что?!», — занервничали подписчики в комментариях.

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