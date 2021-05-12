Первый дом по реновации в Царицыне поставили на кадастровый учет

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Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет первый дом по программе реновации в районе Царицыно. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект находится по адресу улица Ереванская, дом 8. Общая площадь здания переменной этажности составляет более 24,3 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 239 квартир.

На территории Южного административного округа за время действия программы реновации на кадастровый учет поставлено почти 147 тысяч квадратных метров жилья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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