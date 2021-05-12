Более 130 километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала 2021 года в 33 городских округах Подмосковья отремонтировано в общей сложности 134 километра дорог. Об этом в среду, 12 мая, сообщили на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что на данный момент выполнено около десяти процентов от общего плана ремонта дорог в Подмосковье. В настоящее время работы завершены на почти 90 объектах.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» специалисты закончили укладку покрытия на улице Наркомвод в Жуковском, Ширяевской развязке в Егорьевске, Осташковском шоссе в Мытищах, участке Ярославского шоссе в Пушкино, а также на транспортной развязке Каширского шоссе в Домодедово.

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