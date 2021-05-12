Ураза-байрам — 2021: названы главные традиции этого праздника

Фото: Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников

Вторым по своей значимости у мусульман считается праздник Ураза-байрам. Его отмечают по окончании священного месяца Рамадан. В это время верующим нужно придерживаться строгих ограничений.

В этом году Ураза-байрам начнется вечером 12 мая и продлится до вечера 13 мая. Этот праздник широко отмечают во всех мусульманских странах. В России же он объявлен выходным в Ингушетии, Дагестане, Крыму, Татарстане, Кабардино-Балкарии и Чечне.

История

Согласно исламу, этот праздник был учрежден пророком Мухаммедом в честь окончания строгого поста. В последний день Рамадана верующие совершают обряд омовения, а потом принимают участие в общей молитве и совместной трапезе. Причем стать гостем пиршества могут и те люди, которые придерживаются другого вероисповедания.

На следующий день мусульмане собираются возле главных городских мечетей для общей молитвы. Потом они идут домой, где проходит праздничная трапеза, но с участием представителей только данной религии. На столе обязательно должны быть мясные блюда и сладости, отмечает ФАН.

Жертвоприношение

В этот день обряд жертвоприношения не производится. Эта традиция относится только к главному мусульманскому празднику Курбан-байрам. Он отмечается спустя 70 дней после окончания Рамадана. В этом году он выпадает на 20 июля.

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