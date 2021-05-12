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Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Профильный комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

Проект предусматривает запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также людям, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду. Кроме того, запретить выдавать лицензии предлагается тем, кто передал управление автомобилем нетрезвому человеку, а также отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Законопроект в первом чтении может быть рассмотрен Госдумой 18 мая.

Инициатива, помимо этого, предусматривает запрет на распространение в СМИ и Сети инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

Кроме того, предлагается ввести дополнительные основания для лишения лицензии. К ним относится отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил проработать правила оборота оружия после случившегося в казанской гимназии 11 мая.

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