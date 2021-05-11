Володин заявил, что нужно обсудить уход от анонимности в интернете

Фото: Пресс-служба Госдумы

Необходимо обсудить предложения об уходе от анонимности в интернете. Об этом заявил спикер Государственной думы (Госдумы) Вячеслав Володин во вторник, 11 мая.

— Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать, — рассказал Володин.

Кроме того, необходимо ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок. Также стоит разработать порядок, который будет препятствовать получению оружия людьми с нестабильной психикой, сообщил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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