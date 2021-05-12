Более ста градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей
В Москве на обсуждение жителей было вынесено 111 градостроительных проектов. Сбор мнений жителей столицы по проектам строительства новых объектов образования, спорта, инженерной и социальной инфраструктуры стартует в среду, 12 мая. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Обсудить строительство общественно-деловых и жилых объектов, реконструкцию газовых и инженерных сетей, а также несколько проектов развития производственных зон москвичи смогут на сайте «Активный гражданин» в соответствующем разделе в период с 12 по 25 мая текущего года.
На рассмотрение, в частности, представлены проект развития РУДН в Обручевском районе и проект модернизации очистный сооружений в Южном Тушино.
В районах Соколиная гора, Останкинский, Лосиноостровский и Текстильщики жители Москвы рассмотрят проекты реорганизации производственных зон.
Кроме того, в районах Савеловский, Аэропорт, Измайлово и других горожане смогут высказать свои предложения по усовершенствованию газовых сетей.
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