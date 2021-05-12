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Пешеходный мост через реку Яузу планируют построить в Басманном районе
Фото: moscow.olx.ru

Пешеходный мост через реку Яузу планируют построить в Басманном районе

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Новый пешеходный мост планируется построить в Басманном районе через реку Яузу. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Отмечается, что пешеходную конструкцию планируется разместить между Госпитальным и Рубцовским мостами.

Подготовку проекта за счет средств городского бюджета утвердила Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Длина моста составит 320 метров с учетом сходов, а площадь планировки территории — 10,3 гектара, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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