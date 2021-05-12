Профессор: травмы убивают большую часть людей до 50 лет

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Травмы занимают первое место среди причин смертности у людей моложе 50 лет. В списке общего числа причин смертности в России они занимают третью строчку после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии СПб ГМУ имени академика И. П. Павлова Александр Дулаев.

По его словам, причиной около 70 процентов тяжелых политравм (одновременное или практически одновременное возникновение двух и более травматических повреждений — прим. «ВМ») являются дорожно-транспортные происшествия. Медик отметил, что процент летальности у пострадавших с множественными повреждениями, среди которых хотя бы одно угрожает жизни, составляет 25–45 процентов.

Тем не менее медик отметил, что эти показатели смертности от тяжелых травм в ДТП значительно оптимистичнее статистики даже десятилетней давности. Так, в 2007 году смертность при ДТП на 100 тысяч населения составляла 23,3 человека. В 2012 году этот показатель снизился до отметки 19,6 человека, а в 2020 году — 10 человек на 100 тысяч населения.

— По этому показателю наша страна сейчас сравнялась с США. Самая же низкая смертность при ДТП — в Израиле и Финляндии: около 4 человек на 100 тысяч населения, — рассказал Александр Дулаев.

Он отметил, что снижению смертности в ДТП с 2012 года способствовала государственная программа борьбы с дорожным травматизмом. Так, в рамках нее в стране появилась трехуровневая система травмоцентров, которые круглосуточно готовы принимать пациентов с разной тяжестью травм. К 2015 году в стране заработали более 1500 таких центров.

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