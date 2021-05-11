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Семь человек пострадали при ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семь человек пострадали при ДТП в центре Екатеринбурга

Иван Юминов

Происшествия

Семь человек пострадало после того, как две машины столкнулись в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД во вторник, 11 мая.

— На Ленина, 48, столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве.

В результате удара одну из машин отбросило на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. По предварительной информации, пострадали пять взрослых и двое детей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что пять человек погибли в ДТП в Курганской области.

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ЕкатеринбургДТПпострадавшие
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