Пять человек погибли в ДТП в Курганской области

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Пять человек погибло в аварии с микроавтобусом в Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник, 11 мая.

Инцидент произошел на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус и машина марки Audi.

Видео: Telegram / РИА Новости

Из восьми человек, которые находились в микроавтобусе, четверо погибли, в том числе один ребенок. Водитель Audi скончался. Пострадавших доставили в больницу, отмечается в Telegram-канале правительства.

Ранее сообщалось о том, что почти 100 граммов наркотиков нашли у пассажира такси на юго-востоке Москвы.

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