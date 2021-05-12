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В МИД рассказали о предложении ФСБ по ключам шифрования от приложений
Фото: МИД РФ

В МИД рассказали о предложении ФСБ по ключам шифрования от приложений

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Предложение Москвы по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений позитивно воспринято зарубежными партнерами. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в среду, 12 мая.

Инициатива ФСБ России подразумевает депонирование ключей шифрования от приложений для оперативного доступа к данным правоохранительных органов.

— Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами, — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что с распространением в соцсетях информации, которая восхваляет насилие, терроризм, связаны серьезные риски. Замглавы российского МИД добавил, что неоднократно случилась дестабилизация обстановки после использования соцсетей для влияния на отдельные социальные группы, сообщает РИА Новости.

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