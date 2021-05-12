В МИД рассказали о предложении ФСБ по ключам шифрования от приложений

Фото: МИД РФ

Предложение Москвы по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений позитивно воспринято зарубежными партнерами. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в среду, 12 мая.

Инициатива ФСБ России подразумевает депонирование ключей шифрования от приложений для оперативного доступа к данным правоохранительных органов.

— Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами, — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что с распространением в соцсетях информации, которая восхваляет насилие, терроризм, связаны серьезные риски. Замглавы российского МИД добавил, что неоднократно случилась дестабилизация обстановки после использования соцсетей для влияния на отдельные социальные группы, сообщает РИА Новости.

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