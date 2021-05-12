Замглавы МИД рассказал, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году

Фото: МИД РФ

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом в среду, 12 мая, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов.

По его словам, нападениям подверглись объекты, которые связаны с разработками вакцин, государственным управлением, финансовым сектором, военно-промышленным комплексом, наукой, образованием, здравоохранением и транспортом, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что чемпионат мира по футболу 2018 года пытались сорвать с помощью 25 миллионов кибератак.

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