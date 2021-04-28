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МИД РФ заявил, что ЧМ-2018 пытались сорвать с помощью 25 миллионов кибератак
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

МИД РФ заявил, что ЧМ-2018 пытались сорвать с помощью 25 миллионов кибератак

Иван Юминов

Технологии

С целью сорвать Чемпионат мира по футболу 2018 года, прошедший в России, было совершено 25 миллионов кибератак. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности министерства иностранных дел (МИД) страны Андрей Крутских в среду, 28 апреля.

— Дошло до того, что, чтобы сорвать Чемпионат мира, который проходил в России, было использовано 25 миллионов кибератак из-за рубежа на нас. Ситуация зашкаливает, — приводит слова Крутских Интерфакс.

Ранее Москва увидела у Вашингтона «симптомы» готовности сотрудничать в киберсфере.

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МИД Россиикибератакичемпионат мира
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