Москва увидела у Вашингтона «симптомы» готовности сотрудничать в киберсфере

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вашингтон начал посылать Москве вполне конкретные сигналы о готовности налаживать диалог по вопросу сотрудничества в киберсфере. Об этом во вторник, 26 января, заявил директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Андрей Крутских.

— Определенные симптомы того, что США будут заинтересованы в скорейшем налаживании серьезного разговора с нами, начинают поступать, — приводит РИА Новости его слова.

Он выразил уверенность в том, что и для РФ, и для США киберсотрудничество является одной из приоритетных областей развития кооперации, если не принимать во внимание «американскую идеологию».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков оценил намек администрации американского лидера Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

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