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Пушков оценил намек администрации Байдена Путину
Алексей Пушков высказал свою точку зрения / Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков оценил намек администрации Байдена Путину

Юлия Курганова

Внешняя политика

Российский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джен Псаки о вероятности телефонного разговора американского главы государства и Владимира Путина.

— Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что и в США, и в России прекрасно понимают, что в политике условностей не существует, потому что «важно все».

По словам Пушкова, особую важность такие условности приобретают из-за настроя, с которым Байден пришел в Белый дом, и его слов о РФ как о «враге США».

Ранее Псаки сообщила, что Белый дом не комментирует возможность разговора Байдена и Путина, но отметила, что американский лидер отвечает на звонки и общается со своими коллегами из других стран.

Читайте также: Пресс-секретарь Белого дома допустила любые меры в отношении России

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