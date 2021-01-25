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Пресс-секретарь Белого дома допустила любые меры в отношении России
Фото: flickr.com / eric lynch

Пресс-секретарь Белого дома допустила любые меры в отношении России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент США Джо Байден оставляет за собой право принять меры в отношении России тогда и так, как он посчитает нужным. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

Она не стала исключать никаких вариантов по данному вопросу. Псаки отметила, что Байден поручил разведсообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, сообщает РИА Новости.

Ранее Белый дом оценил вероятность телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.

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