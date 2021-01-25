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Белый дом оценил вероятность телефонного разговора Байдена и Путина
Фото: twitter.com/FamilyEnterpri3

Белый дом оценил вероятность телефонного разговора Байдена и Путина

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Белый дом не комментирует возможность разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

По ее словам, Байден снимает трубку и общается с рядом иностранных лидеров. Она отметила, что у президента США имеются планирующиеся на предстоящие дни звонки, сообщает РИА Новости.

Ранее в посольстве России в США заявили, что пока не связывались с администрацией нового президента Америки.

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