Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посол РФ заявил, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит ситуация в мире
Фото: Минобороны РФ

Посол РФ заявил, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит ситуация в мире

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия заинтересована в развитии отношений с Америкой ровно в той степени, насколько в этом заинтересованы сами США. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в воскресенье, 24 января.

По его словам, стороны должны помнить о том, что от состояния этих отношений зависит международная ситуация. Анатолий Антонов уточнил, что у Москвы «программа позитивная».

— И, конечно же, от того, как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях, — сказал посол в эфире телеканала «Россия 1».

Он также напомнил, что Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в посольстве России в США заявили, что пока не связывались с администрацией нового президента Америки Джо Байдена.

Читайте также: Байден заявил о желании изменить иммиграционную политику Трампа

Москва и ВашингтонСШАпосол
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте