Посол РФ заявил, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит ситуация в мире

Фото: Минобороны РФ

Россия заинтересована в развитии отношений с Америкой ровно в той степени, насколько в этом заинтересованы сами США. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в воскресенье, 24 января.

По его словам, стороны должны помнить о том, что от состояния этих отношений зависит международная ситуация. Анатолий Антонов уточнил, что у Москвы «программа позитивная».

— И, конечно же, от того, как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях, — сказал посол в эфире телеканала «Россия 1».

Он также напомнил, что Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в посольстве России в США заявили, что пока не связывались с администрацией нового президента Америки Джо Байдена.

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