Байден заявил о желании изменить иммиграционную политику Трампа

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Избранный президент США Джо Байден обсудил планы по изменению иммиграционной политики администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Reuters.

Уточняется, что главы государств говорили о сотрудничестве по нескольким двусторонним и региональным вопросам, а также по региональной миграции. Байден предложил сократить масштабы последней с помощью устранения ее главных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции.

Кроме того, он заявил о планах повысить уровень обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики бывшей администрации Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США и Джо Байдена планирует продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года.

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