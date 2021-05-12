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Владельцы люксовых авто подали заявки на участие в сервисе каршеринга для друзей в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Владельцы люксовых авто подали заявки на участие в сервисе каршеринга для друзей в Москве

Полина Долганова

Транспорт

Москвичи оставили более 400 заявок для участия в программе каршеринга для друзей «Рули». Среди автомобилей, которые пользователи готовы сдать в аренду, есть много люксовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Те, кто давно мечтал покататься на дорогом авто, смогут попробовать себя в качестве водителя Mercedes, Tesla, BMW, MINI Cooper, Audi и других люксовых машин.

Напомним, проект «Рули» был создан в 2021 году в качестве народного каршеринга. С помощью данного проекта жители столицы могут сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым. Тестировщики выставляют объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями в одноименном приложении.

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