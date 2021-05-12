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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Парке Горького
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Парке Горького

Полина Долганова

Город
улица Крымский Вал, дом 9, строение 25.Карта всех событий

Новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс с «зеркальными» фасадами появится в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горькогo. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Комплекс будет располагаться по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 25. Общая площадь здания составить около 1100 квадратных метров.

По словам Кузнецова, комплекс будет максимально сочетаться с окружающим ландшафтом.

— Для этого архитекторы предлагают использовать перфорированные металлические панели с зеркальным эффектом. Внутри, помимо спортивных залов, будет располагаться буфет, а также административные помещения, — уточнил представитель Москомархитектуры.

Отмечается, что стилистически комплекс будет похож на музей современного искусства «Гараж». При отделке фасадов будут использоваться экологичные материалы: триплекс, металлические панели и фиброцеметные плиты.

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архитектура и строительствоспортивные комплексыПарк Горького
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