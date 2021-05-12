Московская «Единая Россия» проводит масштабное обучение для 11 тысяч наблюдателей

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В Москве стартовала серия обучающих семинаров для наблюдателей, которым в сентябре предстоит взять на себя ответственную работу: следить за ходом голосования. Первая встреча прошла в среду, 12 мая. По предварительным данным, обучение пройдут 11 тысяч наблюдателей — именно столько людей партия намерена направить на участки Москвы в Единый день голосования 19 сентября.

Первые семинары прошли для наблюдателей трех округов Москвы — Центрального, Западного и Южного. В ходе первого дня обучение прошли 500 человек. Перед началом семинара в Высшей партийной школе «Единой России» в Банном переулке, дом 3, секретарь Московского городского реготделения партии Андрей Метельский отметил:

— В сентябре в Москве пройдут выборы Государственной думы РФ на 15 одномандатных округах. Кампания чрезвычайно ответственная, поэтому «Единая Россия» так много сил направляет на качественную подготовку корпуса наблюдателей. Вам предстоит защитить право избирателей на волеизъявление. Мы рассчитываем на вас, коллеги. Я благодарен каждому из 11 тысяч наших наблюдателей, что нашли время и возможность включиться в эту важную работу.

Обучающий однодневный семинар длительностью десять часов (с 09:00 до 19:00 с перерывами) включает полный спектр тематик, необходимых для качественного наблюдения за ходом голосования.

— В ходе семинара наблюдатели «Единой России» изучили и обновили актуальные знания по правам и ограничениям в деятельности наблюдателей, по организации голосования, — отмечает руководитель исполкома МГРО «Единая Россия» Максим Руднев. — Отдельным блоком обучения выделены типы и виды вероятных нарушений, а также алгоритмы реагирования на них. В программу обучения включен и практический раздел, в ходе которого наблюдатели отработали навыки коммуникации в различных ситуациях, в том числе конфликтных.

Процесс подготовки корпуса наблюдателей Московское городское региональное отделение «Единой России» начался еще в ноябре прошлого года. К настоящему моменту в эту работу включилось уже более 11 тысяч человек, которые готовы помочь провести выборы максимально честно и открыто.

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