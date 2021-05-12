Улицу Верхние Поля расширят в рамках строительства Южной рокады в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Московскую улицу Верхние Поля расширят до шести полос в рамках строительства Южной рокады. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса в среду, 12 мая.

Отмечается, что в рамках проекта запланирована реконструкция участка протяженностью 3 километра от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Участок дороги будет расширен до трех полос для возможности двустороннего движения. К настоящему моменту четверть улицы уже покрыта верхним слоем новой автомобильной трассы.

Протяженность всей Южной рокады составит около 40 километров. Трасса пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в районе Капотня и соединит крупные автодороги Москвы, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Специалисты начали благоустраивать территорию возле станции «Аминьевская» БКЛ