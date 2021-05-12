Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Улицу Верхние Поля расширят в рамках строительства Южной рокады в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Улицу Верхние Поля расширят в рамках строительства Южной рокады в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Московскую улицу Верхние Поля расширят до шести полос в рамках строительства Южной рокады. Об этом сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса в среду, 12 мая.

Отмечается, что в рамках проекта запланирована реконструкция участка протяженностью 3 километра от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Участок дороги будет расширен до трех полос для возможности двустороннего движения. К настоящему моменту четверть улицы уже покрыта верхним слоем новой автомобильной трассы.

Протяженность всей Южной рокады составит около 40 километров. Трасса пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в районе Капотня и соединит крупные автодороги Москвы, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Специалисты начали благоустраивать территорию возле станции «Аминьевская» БКЛ

ремонтМоскваулицы Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте