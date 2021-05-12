Специалисты начали благоустраивать территорию возле станции «Аминьевская» БКЛ

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Очаковское шоссе Карта всех событий

На территории возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро стартовали работы по благоустройству. Специалисты обновят покрытие дорог и тротуаров, установят современные остановки для общественного транспорта, фонари, скамейки, урны, а также высадят деревья и кустарники.

Работы пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, в Проектируемом проезде № 3631.

— Общая площадь благоустройства составит 26,3 гектара. Здесь создадут новые удобные пешеходные маршруты к будущим станциям метро и станции Матвеевская МЦД-4. Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюры и 588 опор освещения, — уточняется в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Власти планируют установить в районе станций 16 современных остановок для общественного транспорта, а также скамейки и урны. Для автомобилистов сделают удобные парковки.

Помимо этого, вокруг станции планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников и разбить газон. Детские площадки приведут в порядок и обустроят, создадут еще одну площадку для выгула собак.

Благоустройство территории полностью завершат к моменту ввода станции БКЛ в эксплуатацию. По прогнозам, «Аминьевской» будут пользоваться около 230 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось о том, что первый участок Троицкой линии московского метро готов на 35 процентов.

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