Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Специалисты начали благоустраивать территорию возле станции «Аминьевская» БКЛ
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Специалисты начали благоустраивать территорию возле станции «Аминьевская» БКЛ

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Очаковское шоссе Карта всех событий

На территории возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро стартовали работы по благоустройству. Специалисты обновят покрытие дорог и тротуаров, установят современные остановки для общественного транспорта, фонари, скамейки, урны, а также высадят деревья и кустарники.

Работы пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, в Проектируемом проезде № 3631.

— Общая площадь благоустройства составит 26,3 гектара. Здесь создадут новые удобные пешеходные маршруты к будущим станциям метро и станции Матвеевская МЦД-4. Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюры и 588 опор освещения, — уточняется в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Власти планируют установить в районе станций 16 современных остановок для общественного транспорта, а также скамейки и урны. Для автомобилистов сделают удобные парковки.

Помимо этого, вокруг станции планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников и разбить газон. Детские площадки приведут в порядок и обустроят, создадут еще одну площадку для выгула собак.

Благоустройство территории полностью завершат к моменту ввода станции БКЛ в эксплуатацию. По прогнозам, «Аминьевской» будут пользоваться около 230 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось о том, что первый участок Троицкой линии московского метро готов на 35 процентов.

Читайте также: Власти Москвы ускорят строительство социальных и транспортных объектов

московское метроБлагоустройствоблагоустройство вестибюлей метро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Все мнения
О проекте