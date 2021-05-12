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Цискаридзе рассказал, как относится к критике Кабаевой, и опубликовал архивное видео с ней
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Цискаридзе рассказал, как относится к критике Кабаевой, и опубликовал архивное видео с ней

Виктория Федотова

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе поздравил российскую гимнастку Алину Кабаеву с днем рождения и рассказал, как относится к ее критикам.

— Все победы и радости Алины я воспринимаю как свои. Когда кто-то позволяет себе сказать нечто нелицеприятное, я без раздумий «вступаю в бой» и «не знаю пощады», — написал Цискаридзе.

Он напомнил, что гимнастика полностью вышла из балета, используя элементы и законы классического танца. Цискаридзе назвал Кабаеву красавицей и умницей, добавив, что она родной для него человек и ориентир.

— Алина прошла через такие препятствия и жужжание недоброжелателей, что, вспоминая триумф на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, еще сильнее понимаешь, что сталь выковывается только при очень сильной температуре, — отметил педагог на своей странице в Instagram.

Артист добавил, что тренер Ирина Винер регулярно приводила воспитанниц на спектакли с его участием, а сама спортсменка обладает силой духа и большим обаянием.

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художественная гимнастикаНиколай Цискаридзекритика
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