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Возведение монолитных конструкций Дворца единоборств в «Лужниках» завершили на 85 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возведение монолитных конструкций Дворца единоборств в «Лужниках» завершили на 85 процентов

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1Карта всех событий

Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» завершено на 85 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что на объектах практически завершена установка систем внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции.

Уточняется, что оба центра будут соединены общим фасадом и разместятся симметрично друг другу, однако потоки посетителей пересекаться не будут — функционирование центров запустят независимо друг от друга.

Международный центр самбо обустроят залом для соревнований с трибунами на 1,6 тысячи зрителей, бассейном и медико-восстановительным центром.

В Центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тысячи зрителей, тренировочный зал, бассейн и конференц-залы, сообщает Интерфакс.

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