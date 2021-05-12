Возведение монолитных конструкций Дворца единоборств в «Лужниках» завершили на 85 процентов
Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» завершено на 85 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра отметил, что на объектах практически завершена установка систем внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции.
Уточняется, что оба центра будут соединены общим фасадом и разместятся симметрично друг другу, однако потоки посетителей пересекаться не будут — функционирование центров запустят независимо друг от друга.
Международный центр самбо обустроят залом для соревнований с трибунами на 1,6 тысячи зрителей, бассейном и медико-восстановительным центром.
В Центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тысячи зрителей, тренировочный зал, бассейн и конференц-залы, сообщает Интерфакс.
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