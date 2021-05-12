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«Цветущая Москва»: опубликован путеводитель по лучшим местам для весенних фото
Фото: pixabay.com

«Цветущая Москва»: опубликован путеводитель по лучшим местам для весенних фото

Елена Фролова

Общество

Проект «Цветущая Москва» запустили в столице и Московской области. Пользователи Сети могут ознакомиться с самыми красивыми местами столичного региона, а также узнать, где можно сделать запоминающиеся фото в весенних цветах.

Онлайн-путеводитель будет интересен не только профессиональным фотографам, но и любителям. Желающие смогут сделать уникальные снимки, прогуливаясь по цветущим паркам и усадьбам. Фотографии станут отличным поводом обновить ленты в социальных сетях. Фоном для романтичной фотосессии послужат цветущие яблони, сакура, ромашковые и маковые поля.

На сайте спецпроекта есть все необходимые сведения о подмосковных и столичных зеленых территориях, где можно отыскать места для красивых фотографий. Там также указаны адреса и режим работы парков.

Помимо этого, пользователи могут ознакомиться с советами стилиста о том, как подобрать идеальный наряд для фотосессии на природе, и рекомендациями профессионального фотографа, которые помогут сделать необыкновенный снимок, отмечает РИАМО.

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