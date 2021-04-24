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Эксперт объяснил, какие фото опасно размещать на сайтах знакомств
Фото: Pexels

Эксперт объяснил, какие фото опасно размещать на сайтах знакомств

Юлия Курганова

Общество

Фотографии, которые люди размещают на сайтах знакомств, должны быть нейтрального характера. Лучше, чтобы по ним нельзя было определить адрес человека или места, где он часто бывает. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

— Также рекомендуется не использовать то же фото, что и в социальных сетях. Тем более не слишком безопасно напрямую логиниться в приложения через соцсети с реальным именем, особенно, если в соцсетях у вас есть геотеги, по которым вас можно выследить, — отметил он.

Эксперт порекомендовал не фотографироваться для подобных сайтов с дорогими вещами и автомобилями, чтобы не провоцировать мошенников. Также не следует переводить незнакомцу деньги и отправлять откровенные фото, так как их могут потом использовать для шантажа.

Во время общения лучше всего как можно скорее перейти на видеосвязь, чтобы убедиться в том, что собеседник — тот, за кого себя выдает, сообщает агентство «Прайм».

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