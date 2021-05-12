Андрей Воробьев назначил первого замминистра здравоохранения Московской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Распоряжение о назначении Руслана Саитгареева на должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Данная должность была вакантной с июня 2020 года.

До начала текущего года Руслан Саитгареев около пяти лет возглавлял Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Новому первому замминистра 37 лет – он родился в 1983 году в Уфе. Имеет диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени. Был главным врачом в одной из столичных больниц, далее занимал руководящие посты в предприятиях, связанных с фармацией.

Пост в ярославском ведомстве покинул в январе текущего года, передают «Вести Подмосковья».

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